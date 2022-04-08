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В Укрзалізниці розповіли, коли відновлять залізничний міст з Ірпеня до Києва

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Ірпінь, П'ятниця 08 квітня 2022 03:26
В Укрзалізниці розповіли, коли відновлять залізничний міст з Ірпеня до Києва Фото: залізничний міст на дистанції Київ - Ірпінь (скріншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця планує відновити залізничний міст на дистанції Київ - Ірпінь до 8 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву керівника Південно-Західної залізниці Андрія Букіна.

Роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Ірпінь вже почалися. Вони повинні закінчитися через місяць - до 8 травня, оскільки всі працюють в прискореному режимі.

За словами Букіна, для відновлення таких руйнувань у мирний час знадобилося б місяці 3.

Він також розповів, що коли ще міст був цілий, то Укрзалізниці за день вдалося евакуювати 9-10 тисяч місцевих жителів Ірпеня. Люди їхали без сумок і, залазили навіть на треті полиці вагонів, де зазвичай лежать матраци.

Нагадаємо, продовжили рух три евакуаційні потяги, які застрягли через авіаудари російських військових.

Ми також писали про те, що заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко заявив про те, що інфраструктура населених пунктів Київської області буде відновлена в найкоротші терміни.

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Укрзалізниця Ирпень
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