В Україні почали діяти нові зразки акцизних марок для тютюнових виробів

Даними марками будуть маркуватися сигарили, сигари, тютюн кальянний та жувальний

В Україні починаючи з 1 липня 2018 року запроваджено нові зразки марок акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби України (ДФС).

Так, повідомляється, що нововведення не стосуватимуться маркування сигарет з фільтром та без фільтра, а також цигарок. Тобто даними марками будуть маркуватися сигарили, сигари, тютюн кальянний, жувальний тощо.

Окрім того, зазначається, що тютюнові вироби вітчизняного виробництва (сигарети з фільтром та сигарети без фільтра, цигарки) маркуватимуться маркою акцизного податку виготовленою у зеленій кольоровій гамі.

Щодо тютюнових виробів імпортного виробництва (сигарети з фільтром та сигарети без фільтра, цигарки) їх можна буде розпізнати за синім кольором.

Тютюнові виробів вітчизняного виробництва, тобто, інші тютюнові вироби: сигари, сигарили, тютюн кальяний, жувальний тощо, можна буде відрізнити за помаранчевим забарвленням акцизної марки, а імпортного виробництва - бордовій.

"Введення марок нового зразка дасть змогу уникнути маніпулювання з наклейкою марок акцизного податку призначених для одного виду тютюнових виробів (сигари, сигарили) на інші, з більшою ставкою податку (сигарети)", - йдеться у повідомленні.

Щодо марок попереднього зразка, повідомляється, що вони будуть застосовуватись у виробництві до їх повного використання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Національної організації роздрібної торгівлі Юрій Бондарєв підтримав законопроект про впровадження фіскального механізму для тютюнових виробів, який був розроблений Міністерством фінансів України.

Раніше газета "Голос України" писала про те, що фіскальний механізм, розроблений Міністерством фінансів України, передбачає, що якщо ціна на сигарети декларується нижче 165% від мінімального акцизного податкового зобов'язання, то це зобов'язання збільшується в 1,4 рази.

За розрахунками робочої групи, новий механізм дозволить зменшити практику цілеспрямованого заниження цін на сигарети окремими виробниками, що підвищить доходи держбюджету від тютюнового акцизу.