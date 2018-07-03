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Интервью

В Украине начали действовать новые образцы акцизных марок для табачных изделий

НовостиОбщество    03.07.2018 - 10:32
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Данными знаками будут маркироваться сигариллы, сигары, табак кальянный и жевательный

В Украине начиная с 1 июля 2018 года введены новые образцы марок акцизного налога для табачных изделий отечественного и импортного производства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Так, сообщается, что нововведения не коснутся маркировки сигарет с фильтром и без фильтра, а также папирос. То есть, данными знаками будут маркироваться сигариллы, сигары, табак кальянный, жевательный и тому подобные.

Кроме того, отмечается, что табачные изделия отечественного производства (сигареты с фильтром и сигареты без фильтра, папиросы) будут маркироваться маркой акцизного налога изготовленной в зеленой цветовой гамме.

Табачные изделия импортного производства (сигареты с фильтром и сигареты без фильтра, папиросы) можно будет распознать по синему цвету.

Табачные изделия отечественного производства, то есть, другие табачные изделия: сигары, сигариллы, табак кальяний, жевательный и тому подобное, можно будет отличить по оранжевой окраске акцизной марки, а импортного производства - бордовой.

"Введение марок нового образца позволит избежать манипулирования с наклейкой марок акцизного налога предназначенных для одного вида табачных изделий (сигары, сигариллы) на другие, с большей ставкой налога (сигареты)", - говорится в сообщении.

Относительно марок предыдущего образца, сообщается, что они будут применяться в производстве до их полного использования.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Национальной организации розничной торговли Юрий Бондарев поддержал законопроект о введении фискального механизма для табачных изделий, который был разработан Министерством финансов Украины.

Ранее газета "Голос Украины" писала о том, что фискальный механизм, разработанный Министерством финансов Украины, предусматривает, что если цена на сигареты декларируется ниже 165% от минимального акцизного налогового обязательства'язання, то это обязательство увеличивается в 1,4 раза.

По расчетам рабочей группы, новый механизм позволит уменьшить практику целенаправленного занижения цен на сигареты отдельными производителями, что повысит доходы госбюджета от табачного акциза.

 

Причиной аудита АМКУ стало блокирование закупок при ремонте дорог и тендеров ГФС, - источники На Буковине разоблачили подпольный цех, в котором подделывали водку известных марок
Теги публикации: ГФС, табак, акциз  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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