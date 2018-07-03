В Украине начали действовать новые образцы акцизных марок для табачных изделий

Данными знаками будут маркироваться сигариллы, сигары, табак кальянный и жевательный

В Украине начиная с 1 июля 2018 года введены новые образцы марок акцизного налога для табачных изделий отечественного и импортного производства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Так, сообщается, что нововведения не коснутся маркировки сигарет с фильтром и без фильтра, а также папирос. То есть, данными знаками будут маркироваться сигариллы, сигары, табак кальянный, жевательный и тому подобные.

Кроме того, отмечается, что табачные изделия отечественного производства (сигареты с фильтром и сигареты без фильтра, папиросы) будут маркироваться маркой акцизного налога изготовленной в зеленой цветовой гамме.

Табачные изделия импортного производства (сигареты с фильтром и сигареты без фильтра, папиросы) можно будет распознать по синему цвету.

Табачные изделия отечественного производства, то есть, другие табачные изделия: сигары, сигариллы, табак кальяний, жевательный и тому подобное, можно будет отличить по оранжевой окраске акцизной марки, а импортного производства - бордовой.

"Введение марок нового образца позволит избежать манипулирования с наклейкой марок акцизного налога предназначенных для одного вида табачных изделий (сигары, сигариллы) на другие, с большей ставкой налога (сигареты)", - говорится в сообщении.

Относительно марок предыдущего образца, сообщается, что они будут применяться в производстве до их полного использования.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Национальной организации розничной торговли Юрий Бондарев поддержал законопроект о введении фискального механизма для табачных изделий, который был разработан Министерством финансов Украины.

Ранее газета "Голос Украины" писала о том, что фискальный механизм, разработанный Министерством финансов Украины, предусматривает, что если цена на сигареты декларируется ниже 165% от минимального акцизного налогового обязательства'язання, то это обязательство увеличивается в 1,4 раза.

По расчетам рабочей группы, новый механизм позволит уменьшить практику целенаправленного занижения цен на сигареты отдельными производителями, что повысит доходы госбюджета от табачного акциза.