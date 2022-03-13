В Україні з початку війни вбил трьох журналістів та здійснили 10 замахів

Росія напала на Україну 24 лютого. З того часу російські окупанти вбили трьох журналістів та скоїли 10 замахів на вбивство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

Керівниця Фонду "Справедливість для журналістів" (JFJ) Марія Орджонікідзе наголосила, що вже від початку Росією повномасштабної війни в Україні загинули три журналісти.

За її даними, до фізичних нападів, усі з яких вчинили війська Російської Федерації, належать вбивства трьох журналістів. Зокрема, Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом, телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві та американець Брент Рено був убитий на блокпосту в Ірпені.

Окрім того, було здійснено 10 замахів на вбивство: