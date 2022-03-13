В Украине с начала войны убили трех журналистов и совершили 10 покушений

Россия напала на Украину 24 февраля. С того времени российские оккупанты убили трех журналистов и совершили 10 покушений на убийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Руководитель Фонда "Справедливость для журналистов" (JFJ) Мария Орджоникидзе подчеркнула, что уже с начала Россией полномасштабной войны в Украине погибли три журналиста.

По ее данным, к физическим нападениям, все из которых совершили войска Российской Федерации, относятся убийства трех журналистов. В частности, Виктор Дудар погиб во время боевых действий под Николаевом, телеоператор Live Евгений Сакун погиб во время ракетного обстрела в Киеве и американец Брент Рено был убит на блокпосту в Ирпене.

Кроме того, было совершено 10 покушений на убийство: