В Украине с начала войны убили трех журналистов и совершили 10 покушений
Россия напала на Украину 24 февраля. С того времени российские оккупанты убили трех журналистов и совершили 10 покушений на убийство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Руководитель Фонда "Справедливость для журналистов" (JFJ) Мария Орджоникидзе подчеркнула, что уже с начала Россией полномасштабной войны в Украине погибли три журналиста.
По ее данным, к физическим нападениям, все из которых совершили войска Российской Федерации, относятся убийства трех журналистов. В частности, Виктор Дудар погиб во время боевых действий под Николаевом, телеоператор Live Евгений Сакун погиб во время ракетного обстрела в Киеве и американец Брент Рено был убит на блокпосту в Ирпене.
Кроме того, было совершено 10 покушений на убийство:
- пострадал швейцарский журналист Гийом Брике, которого также ограбили российские войска;
- двое журналистов чешского издания Voxpot Майда Сламова и Войтех Богач попали под обстрел российских войск;
- два датских корреспондента издания Ekstra-Bladet - журналист Стефан Вайхерт и фотограф и репортер Эмиль Фильтенборг Миккельсен получили огнестрельные ранения;
- российские войска напали на британскую телевизионную группу Sky News - главный корреспондент Стюарт Рэмзи и его четыре коллеги возвращались в Киев, когда попали в засаду. Пуля попала Рэмзи в спину, оператора Ричи Моклера спас бронежилет, по которому стреляли дважды.
Ранее мы сообщали, что оккупанты убили в Ирпене журналиста New York Times.
Также мы писали, что Ирпень закроют для представителей СМИ после гибели американского журналиста.
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