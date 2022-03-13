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В Украине с начала войны убили трех журналистов и совершили 10 покушений

Новина українською →
Украина, Воскресенье 13 марта 2022 21:36
В Украине с начала войны убили трех журналистов и совершили 10 покушений С начала войны в Украине погибло 3 журналиста (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину 24 февраля. С того времени российские оккупанты убили трех журналистов и совершили 10 покушений на убийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Руководитель Фонда "Справедливость для журналистов" (JFJ) Мария Орджоникидзе подчеркнула, что уже с начала Россией полномасштабной войны в Украине погибли три журналиста.

По ее данным, к физическим нападениям, все из которых совершили войска Российской Федерации, относятся убийства трех журналистов. В частности, Виктор Дудар погиб во время боевых действий под Николаевом, телеоператор Live Евгений Сакун погиб во время ракетного обстрела в Киеве и американец Брент Рено был убит на блокпосту в Ирпене.

Кроме того, было совершено 10 покушений на убийство:

  • пострадал швейцарский журналист Гийом Брике, которого также ограбили российские войска;
  • двое журналистов чешского издания Voxpot Майда Сламова и Войтех Богач попали под обстрел российских войск;
  • два датских корреспондента издания Ekstra-Bladet - журналист Стефан Вайхерт и фотограф и репортер Эмиль Фильтенборг Миккельсен получили огнестрельные ранения;
  • российские войска напали на британскую телевизионную группу Sky News - главный корреспондент Стюарт Рэмзи и его четыре коллеги возвращались в Киев, когда попали в засаду. Пуля попала Рэмзи в спину, оператора Ричи Моклера спас бронежилет, по которому стреляли дважды.

Ранее мы сообщали, что оккупанты убили в Ирпене журналиста New York Times.

Также мы писали, что Ирпень закроют для представителей СМИ после гибели американского журналиста.

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