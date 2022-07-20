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Боротьба з колаборантами в Миколаєві: Кім розповів, коли закриють місто

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Миколаїв, Середа 20 липня 2022 10:29
Боротьба з колаборантами в Миколаєві: Кім розповів, коли закриють місто Фото: глава Миколаївської ОВВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Миколаїв закриють на кілька днів для проведення операції з виявлення колаборантів. Це може статися протягом тижня-двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Відносно закриття міста Миколаєва. Це планується через тиждень-два. Якраз скінчаться жнива і ми відпрацюємо максимально всі дані. Місто закриємо на день або два", - заявив він.

Кім підкреслив, що жителів попередять про закриття міста, щоб люди могли закупити їжу, воду і спланували свої дії.

Він додав, що з учорашнього дня надійшло 18 листів про можливу діяльність колаборантів і зрадників на території міста.

"Зараз ми обробляємо їх і перевіряємо інформацію. Ми відпрацюємо необхідні адреси, за якими спостерігаємо", - заявив Кім.

Нагадаємо, раніше Кім заявив, що в Миколаєві хочуть присікти випадки колабораціонізму, у зв'язку з цим місто закриють на кілька днів.

Раніше стало відомо, що Кім ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву і встановив нагороду за кожного спійманого.

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