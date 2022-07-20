Боротьба з колаборантами в Миколаєві: Кім розповів, коли закриють місто
Миколаїв закриють на кілька днів для проведення операції з виявлення колаборантів. Це може статися протягом тижня-двох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
"Відносно закриття міста Миколаєва. Це планується через тиждень-два. Якраз скінчаться жнива і ми відпрацюємо максимально всі дані. Місто закриємо на день або два", - заявив він.
Кім підкреслив, що жителів попередять про закриття міста, щоб люди могли закупити їжу, воду і спланували свої дії.
Він додав, що з учорашнього дня надійшло 18 листів про можливу діяльність колаборантів і зрадників на території міста.
"Зараз ми обробляємо їх і перевіряємо інформацію. Ми відпрацюємо необхідні адреси, за якими спостерігаємо", - заявив Кім.
Нагадаємо, раніше Кім заявив, що в Миколаєві хочуть присікти випадки колабораціонізму, у зв'язку з цим місто закриють на кілька днів.
Раніше стало відомо, що Кім ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву і встановив нагороду за кожного спійманого.