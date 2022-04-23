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Саперам знадобляться роки на повне розмінування Київської області, - ОВА

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Київська область, Субота 23 квітня 2022 16:36
Саперам знадобляться роки на повне розмінування Київської області, - ОВА Фото: Керівник гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексій Кулеба (kyivcity gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Сапери продовжують розмінування територій Київської області, які були звільнені від російських окупантів. Однак процес повного розмінування затягнеться на роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням керівника гуманітарного напрямку Київської ОВА Олексія Кулебу в ефірі телеканалу "Дом".

За його словами, в 35 територіальних громадах Київської області проходили бойові дії. Ці населені пункти потрібно обстежити і розмінувати.

"Це величезна територія, яку зараз в першу чергу потрібно обстежити, провести розмінування, хоча б поверхневий огляд. Якщо ми будемо говорити про повне розмінування, ми розуміємо, на жаль, що на це можуть піти роки", - заявив Кулеба.

Він додав, що після роботи саперів у звільнених населених пунктах йде етап відновлення електромереж, водо - і газопостачання та інших елементів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, в Київській області в результаті дій російських окупантів загинули більше тисячі мирних жителів.

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