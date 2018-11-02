У ЄС назвали сфери, в яких Україна демонструє слабкий прогрес

Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (kmu.gov.ua)

Україна просувається в напрямку досягнення 17 цілей, які ЄС запропонував для країн Східного партнерства

Україна просувається в напрямку досягнення 17 цілей, які Європейський союз запропонував для країн Східного партнерства. Про це йдеться у дослідженні "Просування України у виконанні двадцяти досягнень Східного партнерства до 2020 року".

Як наголошується в документі, Україна активно просувається в сферах боротьби з корупцією, реформ державного управління, безпеки, розвитку малого та середнього бізнесу, впровадження зони вільної торгівлі з Євросоюзом, захисту довіри, візової лібералізації.

Разом з тим, Україна демонструє слабкий прогрес у трьох сферах - реформі судочинства, енергопостачанні та гармонізації цифрових ринків. Станом на 1 вересня 2018 року в сфері судочинства Україна досягла значного прогресу в прийнятті необхідного законодавства.

"Використання ресурсів Східного партнерства зможе стати додатковим чинником ефективного виконання двостороннього виміру взаємодії Україна-ЄС, як країни, яка вже імплементує Угоду про асоціацію", - зазначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, безпека є важливим пріоритетом для України.

Нагадаємо, за підсумками І кварталу 2018 року капітальні інвестиції в Україну зросли на 26,5%. Додамо, що в Україні реальний валовий внутрішній продукт у II кварталі 2018 року в порівнянні з II кварталом 2017 року виріс 3,6%.