Фото: Ольга Стефанішина (eu.ua.org)

Місія оцінюватиме українське законодавство в сфері цифрових та телекомунікаційних послуг

До України навесні прибуде оціночна місія Європейської комісії, яка оцінюватиме українське законодавство в сфері цифрових та телекомунікаційних послуг. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент РБК-Україна.

За результатом візиту місія надасть оцінку роботи українських операторів мобільного зв'язку та інтернет-провайдерів.

"Уже навесні цього року ми очікуємо кількамісячну оціночну місію від Європейської комісії, яка буде оцінювати наше законодавство на предмет того, як працюють наші оператори мобільного зв’язку, інтернет-провайдери. Це стосується і тарифів зв’язку, це стосується і телекомунікаційних послуг, цифрових підписів, міжнародної сертифікації. За результатом цього вони будуть давати оцінку, після якої ми будемо розуміти, що треба зробити, щоб стати частиною цього ринку", - повідомила Стефанішина.

За її словами, місія працюватиме в Україні впродовж кількох місяців.

"Це дуже важлива інформація і подія для нас. Адже в липні Україна передала дорожню карту інтеграції України в цифровий ринок ЄС. Це стосується захисту прав інтелектуальної власності, персональних даних споживачів мережі інтернет, це стосується роумінгу і інших тарифів на зв'язок. Ми бачимо себе частиною цього ринку. Тому ЄС оцінив пропозицію України. Вважає її такою, що може відповідати дійсності, тому це стандартна процедура. Вони надсилають велику експертну місію", - додала Стефанішина.

За словами гендиректора Урядового офісу, за результатом роботи комісії Україна має отримати план дій щодо цифрової лібералізації.

"Спрощуючи цей процес, ми ототожнюємо його з планом дій щодо візової лібералізації. Очікуємо отримання плану дій щодо цифрової лібералізації, тобто, коли ми готувалися до отримання безвізу з ЄС, приїжджала така сама оціночна місія. Це такий же формат, приїжджає оціночна місія, і ми формуємо план дій щодо цифрової лібералізації", - додала вона.

Нагадаємо, в ЄС заявили, що станом на листопад 2018 року Україна демонструвала слабкий прогрес у трьох сферах - реформі судочинства, енергопостачання та гармонізації цифрових ринків.

Як писало РБК-Україна раніше, в січні 2018 року в Кабміні прогнозували, що є всі шанси активно просуватися в інтеграції України в цифровому ринку Євросоюзу.