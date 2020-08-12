В Україні з початку серпня на водоймах потонули 77 людей

Рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку
За минулу добу на водоймах України загинули 10 людей. Всього від початку поточного місяця кількість людей, які потонули, зросла до 77.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За оперативними даними, станом на 12 серпня, на водних об’єктах України від початку місяця загинули 77 осіб, з них троє дітей. Також рятувальники зазначають, що вдалося врятувати 34 людини, у тому числі чотири дитини.
У відомстві закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку.
Зокрема, під час відпочинку біля водойм заборонено:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у перший тиждень серпня потонули 20 осіб.
Крім того, з початку року в Україні потонули майже 800 осіб, серед яких 80 дітей.