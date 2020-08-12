В Украине с начала августа на водоемах утонули 77 человек

Спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха
За прошедшие сутки на водоемах Украины погибли 10 человек. Всего с начала текущего месяца число утонувших людей выросло до 77.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По оперативным данным, по состоянию на 12 августа, на водных объектах Украины с начала месяца погибли 77 человек, из них трое детей. Также спасатели отмечают, что удалось спасти 34 человека, в том числе четыре ребенка.
В ведомстве призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха.
В частности, во время отдыха у водоемов запрещается:
Напомним, ранее сообщалось, что в первую неделю августа утонули 20 человек.
Кроме того, с начала года в Украине утонули почти 800 человек, среди которых 80 детей.