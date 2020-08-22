В Україні з початку серпня потонули понад 120 людей

В Україні з початку серпня у водоймах потонули понад 120 осіб. Врятувати вдалося понад 65 осіб.

Про це повідомляє прес-центр державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники наголошують, що така статистика - результат легковажного ставлення до правил безпеки.

"На водних об'єктах України з початку місяця загинули понад 120 осіб, з них майже 10 дітей. Врятовано понад 65 осіб, з них - близько 10 дітей. Така статистика свідчить про легковажне ставлення відпочивальників до правил безпеки біля водойм", - йдеться в повідомленні.

У відомстві закликають не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку.

Зокрема, під час відпочинку біля водойм забороняється:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

стрибати у воду з човнів, катерів, споруд, не призначених для цього;

купатися поодинці;

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, не відведених для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов'язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж по пояс;

купання дітей без супроводу дорослих

Також РБК-Україна, що з початку року в Україні потонули майже 800 осіб, серед яких 80 дітей.