В Украине с начала августа утонули более 120 человек

В числе утонувших почти 10 детей
В Украине с начала августа в водоемах утонули более 120 человек. Спасти удалось более 65 человек.
Об этом сообщает пресс-центр государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели подчеркивают, что такая статистика - результат легкомысленного отношения к правилам безопасности.
"На водных объектах Украины с начала месяца погибли более 120 человек, из них почти 10 детей. Спасены более 65 человек, из них - около 10 детей. Такая статистика свидетельствует о легкомысленном отношении отдыхающих к правилам безопасности у водоемов", - говорится в сообщении.
В ведомстве призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха.
В частности, во время отдыха у водоемов запрещается:
Также РБК-Украина, что с начала года в Украине утонули почти 800 человек, среди которых 80 детей.