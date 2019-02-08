В Україні з початку 2019 від кору померли 7 українців

Внаслідок кору померли 7 українців, з них двоє - діти

В Украине с начала 2019 года в результате осложнений, вызванных заболеванием кори умерли 7 человек. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, с начала 2019 года вследствие кори умерли 7 украинцев, из них двое - дети.

"С 2017 года, от начала вспышки в Украине, из-за осложнения кори умерли 28 украинцев: 17 детей и 11 взрослых", - сказала Стефанишина.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина оказалась на первой строчке в рейтинге стран Европы по количеством людей, которые заболели корью в 2018 году.

Как сообщалось, самые высокие показатели заболеваемости корью в Украине медики зафиксировали во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях.

Добавим, более 15 тысяч украинцев заболели корью в январе 2019 года. Отмечалось, что высокие показатели заболеваемости - в Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и городе Киеве.