Україна серед лідерів по захворюваності на кір у Європі

ВООЗ оприлюднила дані по захворюваності на кір у Європі за 2018 рік
Україна опинилась на першій сходинці в рейтингу країн Європи за кількістю людей, які захворіли на кір у 2018 році. Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна із посиланням на BBC.
За даними ВООЗ, у Європі кількість хворих на кір за 2018 рік перевищила 82 тис. людей, що є найбільшим показником десятиліття. Частка України за кількістю хворих становить більше половини від цієї цифри - понад 53 тисячі.
Щодо летальних випадків від кору, то у Європі у 2018 році померли 72 людини, з них 16 - в Україні. На думку фахівців ВООЗ, причиною такого спалаху хворобу в Україні є низький рівень вакцинації.
Десятка країн Європейського регіону, де найбільша кількість хворих за результатами 2018 року, виглядає наступним чином:
Нагадаємо, що найвищі показники захворюваності на кір в Україні медики зафіксували у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій і Тернопільській областях.