ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна серед лідерів по захворюваності на кір у Європі

Новини » Суспільство    08.02.2019 - 05:33
Україна серед лідерів по захворюваності на кір у Європі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

ВООЗ оприлюднила дані по захворюваності на кір у Європі за 2018 рік

Україна опинилась на першій сходинці в рейтингу країн Європи за кількістю людей, які захворіли на кір у 2018 році. Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна із посиланням на BBC.

За даними ВООЗ, у Європі кількість хворих на кір за 2018 рік перевищила 82 тис. людей, що є найбільшим показником десятиліття. Частка України за кількістю хворих становить більше половини від цієї цифри - понад 53 тисячі.

Щодо летальних випадків від кору, то у Європі у 2018 році померли 72 людини, з них 16 - в Україні. На думку фахівців ВООЗ, причиною такого спалаху хворобу в Україні є низький рівень вакцинації.

Десятка країн Європейського регіону, де найбільша кількість хворих за результатами 2018 року, виглядає наступним чином:

  • Україна - 53 218 людей
  • Сербія - 5 076 людей
  • Ізраїль - 2 919 людей
  • Франція - 2 913 людей
  • Італія - 2 517 людей
  • Росія - 2 256 людей
  • Грузія - 2 203 людей
  • Греція - 2 193 людей
  • Албанія - 1 466 людей
  • Румунія - 1 087 людей

Нагадаємо, що найвищі показники захворюваності на кір в Україні медики зафіксували у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій і Тернопільській областях.

У Раді розповіли про регіони з найвищими показниками захворюваності на кір у 2018 В Україні в січні понад 15 тис. осіб захворіли на кір
Новини України КірВакцина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся