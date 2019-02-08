Україна серед лідерів по захворюваності на кір у Європі

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

ВООЗ оприлюднила дані по захворюваності на кір у Європі за 2018 рік

Україна опинилась на першій сходинці в рейтингу країн Європи за кількістю людей, які захворіли на кір у 2018 році. Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна із посиланням на BBC.

За даними ВООЗ, у Європі кількість хворих на кір за 2018 рік перевищила 82 тис. людей, що є найбільшим показником десятиліття. Частка України за кількістю хворих становить більше половини від цієї цифри - понад 53 тисячі.

Щодо летальних випадків від кору, то у Європі у 2018 році померли 72 людини, з них 16 - в Україні. На думку фахівців ВООЗ, причиною такого спалаху хворобу в Україні є низький рівень вакцинації.

Десятка країн Європейського регіону, де найбільша кількість хворих за результатами 2018 року, виглядає наступним чином:

Україна - 53 218 людей

Сербія - 5 076 людей

Ізраїль - 2 919 людей

Франція - 2 913 людей

Італія - 2 517 людей

Росія - 2 256 людей

Грузія - 2 203 людей

Греція - 2 193 людей

Албанія - 1 466 людей

Румунія - 1 087 людей

Нагадаємо, що найвищі показники захворюваності на кір в Україні медики зафіксували у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій і Тернопільській областях.