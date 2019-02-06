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У Раді розповіли про регіони з найвищими показниками захворюваності на кір у 2018

Новини » Суспільство    06.02.2019 - 15:10
У Раді розповіли про регіони з найвищими показниками захворюваності на кір у 2018
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Найвищий приріст захворюваності на кір спостерігався серед дітей віком від 10 до 17 років

У комітеті парламенту з питань охорони здоров'я розповіли, що найвищі показники захворюваності на кір у 2018 році реєструвалися у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій і Тернопільській областях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Вказано, що найвищий приріст захворюваності на кір спостерігався серед дітей віком від 10 до 17 років, а також серед дорослого населення.

"Зараз додалася проблема величезної кількості хворих на кір, які потребують госпіталізації через тяжкий перебіг хвороби. Окрім того, спостерігається висока захворюваність на грип і палати переповнені", - заявили у комітеті.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я повідомляє, що з 2017 року в Україні зареєстровано понад 71 500 випадків захворювання на кір серед населення та 27 смертей від кору.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР вирішив звернутися до президента України Петра Порошенка з вимогою скликати засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з приводу ситуації із захворюваністю на кір.

Додамо, більше 15 тисяч українців захворіли на кір у січні 2019 року. Зазначалося, що найвищі показники захворюваності - в Львівській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій областях та місті Києві.

Раніше Міністерство охорони здоров'я вирішило не оголошувати епідемію кору в Україні.

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