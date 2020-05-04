ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Єгипті частково відновлюють роботу готелів для туристів

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 06:57
У Єгипті частково відновлюють роботу готелів для туристів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Спочатку працюватимуть для внутрішніх туристів

У Єгипті послаблюють карантинні заходи на фоні пандемії коронавірусу, частково дозволивши роботу готелів для внутрішніх туристів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Умовою відкриття є те, що заклади мають працювати не більше ніж для 25% відпочивальників, яких можуть прийняти. Таке рішення ухвалили через економічні збитки, спричинені пандемією коронавірусу. Втрати держави в місяць становлять близько 1 млрд доларів.

Крім того, для відновлення роботи готелі повинні будуть вжити ряд протиепідемичних заходів для захисту своїх клієнтів. У кожному готелі також має бути клініка із лікарем, а туристам постійно мірятимуть температуру. В закладах встановлять дезинфікуюче обладнання. Працівників зобов’яжуть проходити експрес-тест при вході на територію закладу.

Раніше повідомлялося, що Туреччина розраховує на відновлення туристичного потоку після пандемії коронавірусу з кінця серпня.

РБК-Україна писало, що на тлі триваючої пандемії коронавірусу Греція сподівається на відкриття туристичного сезону в липні.

Кіпр дозволить аеропортам відновити роботу і прибуття літаків 9 червня, коли набере чинності третій етап ослаблення карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу. Готелі також відновлять роботу, вказавши, що їм буде дозволено приймати туристів, яким буде дозволено "в'їжджати в країну на умовах, що перешкоджають поширенню коронавірусу".

У США добова смертність від COVID-19 наблизилася до числа жертв теракту 11 вересня В Італії за добу виявили найменше число смертей від COVID-19 з початку карантину
Новини України КоронавірусЄгипеткарантин
News
On Top