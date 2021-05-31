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Будівництво житла в Україні зросло на 40% після падіння минулого року

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Україна, Понеділок 31 травня 2021 15:43
Будівництво житла в Україні зросло на 40% після падіння минулого року Фото: Будівництво житла в Україні зросло на 40% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяги будівництва в Україні у квітні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 12,9%. При цьому будівництво житла зросло на 40,0%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, за січень-квітень 2021 року зафіксовано падіння в будівельній галузі на 5,3%. При цьому в будівництві житла зафіксовано зростання на 10,8%.

Будівництво житла в Україні зросло на 40% після падіння минулого року

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-квітні 2021 року склав 39,8 млрд гривень. Нове будівництво склало 39,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 42,7%, реконструкція і технічне переоснащення - 28,2%.

Будівництво житла в Україні зросло на 40% після падіння минулого року

Нагадаємо, обсяги будівництва в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком зросли на 4,0%. При цьому будівництво житла скоротилося на 18,5%.

Відзначимо, в I кварталі 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 11,6%. У порівнянні з кінцем 2020 року ціни зросли на 5,6%.

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