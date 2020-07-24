В Україні можуть збільшити штрафи за домашнє насильство в сотні разів. До Верховної ради України внесли відповідний законопроект №3908.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Зараз за перше вчинення правопорушення загрожує штраф від 170 до 340 гривень, а за повторне протягом року - від 340 до 680 гривень.

"У зв’язку з інфляційними процесами в країні та знеціненням гривні за останні роки такий розмір штрафу втратив свою запобіжну та каральну функцію і вже не виступає ефективним засобом стримування порушників", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Документ пропонує збільшити штраф за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого. Його розмір пропонують встановити на рівні 1-2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17-34 тисяч гривень.

Крім того, за повторне порушення протягом року проект передбачає штраф у розмірі від 2 до 4 тисяч таких мінімумів, тобто 34-68 тисяч гривень.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що з початку року в Києві поліція зареєструвала понад 7 тисяч звернень з приводу домашнього насильства, що більше, ніж за весь минулий рік.

Як писало РБК-Україна, з лютого в Україні діє телефонна гаряча лінія з попередження домашнього насильства.

Для протидії домашньому насильству Міністерство внутрішніх справ також розробило спеціального чат-бота.