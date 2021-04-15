Криза неплатежів на ринку електроенергії: Рада схвалила закон для подолання
Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект щодо сертифікації оператора системи передачі. Він необхідний для подолання кризи неплатежів на ринку електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Йдеться про законопроект №3364-1-д. За нього проголосували 296 парламентаріїв.
Раніше у профільному комітеті підкреслювали важливість приєднання України до європейської енергетичної системи шляхом синхронізації.
Важливою умовою цього є сертифікація НЕК "Укренерго", яку проводить Енергетичне співтовариство. Така сертифікація планується на 2023 рік.
Закон розроблений для сертифікації оператора системи передачі електричної енергії відповідно до вимог Третього енергопакету ЄС.
У документі прописано, що оператор системи користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі на праві господарського відання. При цьому зазначене майно залишається у власності держави.
Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував ухвалити закон у другому читанні.
Як писало РБК-Україна, у лютому Рада схвалила за основу законопроект для подолання кризи неплатежів на ринку електроенергії.
Як писало РБК-Україна, у вересні 2020 року ВР провалила закон для погашення боргів на ринку електроенергії. Нардепи не підтримали в першому читанні відповідний законопроект авторства Кабінету міністрів №3960.