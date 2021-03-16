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В Україні виробників вакцин можуть звільнити від відповідальності за наслідки щеплень

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 березня 2021 11:27
В Україні виробників вакцин можуть звільнити від відповідальності за наслідки щеплень Фото: вакцинація (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення можуть звільнити від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. У Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №5247.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Закон передбачає, що після держреєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування Міністерство охорони здоров'я за рішенням Кабінету міністрів має право брати зобов’язання від імені України.

Йдеться про звільнення від цивільної відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи їх працівників, медичних працівників, які залучені до вакцинації, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби.

"З урахуванням обставин, за яких були розроблені вакцини для профілактики COVID-19, що на сьогодні застосовуються в межах дозволу на екстрене застосування для боротьби з пандемією, учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин", - вказано у пояснювальній записці.

Отже, прийняття закону необхідне для отримання Україною вакцин у рамках цього механізму.

Нагадаємо, Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманні вакцин у рамках COVAX.

Так, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україну в рамках глобального механізму COVAX надійде вакцина AstraZeneca, яка виробляється у Південній Кореї. До кінця другого кварталу цього року очікується поставка до 3,8 млн доз цієї вакцини.

Як писало РБК-Україна, в організації UNICEF розповіли, коли вакцина приїде в Україну в рамках механізму COVAX.

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