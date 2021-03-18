Звільнення виробників вакцин від відповідальності: МОЗ доручили доопрацювати закон

Міністерству охорони здоров'я доручили доопрацювати закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення можуть звільнити від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Йдеться про відповідний законопроект №5247.

Голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що закон пов’язаний з міжнародними домовленостями щодо отримання Україною за програмою COVAX вакцин провідних виробників.

"У пояснювальній записці йдеться лише про ті препарати, які постачаються за програмою механізму COVAX, але законопроектом пропонується звільнити від відповідальності за будь-які наслідки застосування усіх без виключення вакцин та імунобіологічних препаратів для лікування і профілактики COVID-19, що зареєстровані під зобов’язання для екстреного медичного застосування", - звернув увагу парламентар.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що цей закон забезпечить можливість отримання за програмою COVAX Україною вакцин провідних виробників. Він повідомив, що подібні зміни були внесені до законодавства багатьох країн. Глава МОЗ запропонував підтримати законопроект за основу і в цілому.

"Народні депутати під час обговорення зауважили, що законопроект нечітко сформульований і може негативно вплинути на хід вакцинації в Україні. Члени комітету доручили МОЗ доопрацювати законопроект", - сказано у повідомленні.