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Україна продовжила воєнний стан з 26 березня ще на 30 днів

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 15:36
Україна продовжила воєнний стан з 26 березня ще на 30 днів Фото: воєнний стан в Україні продовжено мінімум до 20-х чисел квітня (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Верховна рада України підтримала закон про продовження воєнного стану. Термін нинішнього повинен був закінчитися 26 березня, але його продовжили ще на 30 діб.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в парламенті.

Зазначимо, термін дії воєнного стану спливав о 05:30 26 березня 2022 року. Напередодні президент Володимир Зеленський звернувся до Ради із проханням затвердити його указ про продовження цього режиму ще на 30 днів.

Як впливає воєнний стан на життя українців

Відповідно до закону про воєнний стан, території України може запроваджуватися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона торгівлі зброєю та алкоголем, заборона масових заходів та страйків, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним міняти місце проживання.

Нагадаємо, Україна запровадила режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення.

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