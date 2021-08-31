В Україні можуть з'явитися добровільні пожежні дружини, - МВС

Міністерство внутрішніх справ України зацікавлене в появі добровільних пожежних дружин. Даний проект могли б реалізувати за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС .

Повідомляється, що міністр Денис Монастирський провів зустріч з послом Німеччини Анкою Фельдгузен.

"Жодна розвинена країна не працює виключно за рахунок державних пожежних служб. Досвід колег з Німеччини, де залучено понад мільйон добровольців-пожежників, демонструє свою ефективність. Ми зацікавлені в запозиченні німецького досвіду у створенні ефективної моделі волонтерського/добровільного пожежного руху", - заявив міністр.

Сторони висловили сподівання на те, що створення та розвиток добровільних пожежних дружин у територіальних громадах могло б підтримати Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ GmbH).

Раніше в рамках спільного проекту з 2015 по 2019 роки значно поліпшили здатність ДСНС в управлінні надзвичайними ситуаціями. Монастирський також підкреслив, що українська сторона зацікавлена укласти угоду про взаємне визнання та обмін водійських прав.