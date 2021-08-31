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В Украине могут появиться добровольные пожарные дружины, - МВД

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Киев, Вторник 31 августа 2021 18:58
В Украине могут появиться добровольные пожарные дружины, - МВД Фото: министр Денис Монастырский обсудил эту идею с послом Германии (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Министерство внутренних дел Украины заинтересовано в появлении добровольных пожарных дружин. Данный проект могли бы реализовать при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

Сообщается, что министр Денис Монастырский провел встречу с послом Германии Анкой Фельдгузен.

"Ни одна развитая страна не работает исключительно за счет государственных пожарных служб. Опыт коллег из Германии, где привлечено более миллиона добровольцев-пожарных, демонстрирует свою эффективность. Мы заинтересованы в заимствовании немецкого опыта в создании эффективной модели волонтерского/добровольного пожарного движения", - заявил министр.

Стороны выразили надежду на то, что создание и развитие добровольных пожарных дружин в территориальных общинах могло бы поддержать Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ GmbH).

Ранее в рамках совместного проекта с 2015 по 2019 годы значительно улучшили способность ГСЧС в управлении чрезвычайными ситуациями. Монастырский также подчеркнул, что украинская сторона заинтересована заключить Соглашение о взаимном признании и обмене водительских прав.

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Министерство внутренних дел Украины Германия Денис Монастырский
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