В Україні маршрутні таксі замінять на неолайнери до 2030 року, - Омелян

Транспортна стратегія передбачає повну відмову від "маршруток"

До 2030 року в Україні планується замінити маршрутні таксі у нинішньому вигляді замінять на комфортабельні неолайнери. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у ході презентації транспортної стратегії Drive Ukraine 2030, передає прес-служба Мінінфраструтктури.

Так, транспортна стратегія передбачає, серед іншого, будівництво десяти автобанів; від 50% - частка електрокарів у продажу автомобілів, а також відмову від маршрутних таксі.

"Drive Ukraine 2030 передбачає повну відмову від "маршруток". Вільний ринок торпедує перехід до комфортабельних неолайнерів", - зазначив Омелян.

Серед планів у рамках стратегії також 50 працюючих аеропортів по всій Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна обговорює з Польщею план створення залізничного сполучення між містами Львів та Люблін. Сторони домовилися про створення робочої групи для розробки оптимального залізничного сполучення.