В Украине маршрутные такси заменят на неолайнеры до 2030 года, - Омелян

Транспортная стратегия предусматривает полный отказ от "маршруток"

До 2030 года в Украине планируется заменить маршрутные такси в нынешнем виде заменят на комфортабельные неолайнери. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе презентации транспортной стратегии Drive Ukraine 2030, передает пресс-служба ведомства.

Так, транспортная стратегия предусматривает, среди прочего, строительство десяти автобанов; от 50% - доля электрокаров в продаже автомобилей, а также отказ от маршрутных такси.

"Drive Ukraine 2030 предусматривает полный отказ от "маршруток". Свободный рынок торпедирует переход к комфортабельным неолайнерам", - отметил Омелян.

Среди планов в рамках стратегии также 50 работающих аэропортов по всей Украине.

Напомним, ранее стало известно, что Украина обсуждает с Польшей план создания железнодорожного сообщения между городами Львов и Люблин. Стороны договорились о создании рабочей группы для разработки оптимального железнодорожного сообщения.