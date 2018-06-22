Україна та Польща планують запуск поїзда Львів-Люблін

Сторони домовилися про створення робочої групи для розробки залізничного сполучення між Любліном і Львовом

Україна обговорює з Польщею план створення залізничного сполучення між містами Львів та Люблін. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час візиту в Польщу у ході зустрічі із міністром інфраструктури країни Анджеєм Адамчиком, передає прес-служба відомства.

Зазначається, що сторони домовилися про створення робочої групи для розробки оптимального залізничного сполучення між Любліном і Львовом.

"До осені ми маємо визначитися з технічними деталями і вийти на оптимальне для обох країн рішення. Сподіваюся, восени ми проведемо зустріч міністрів інфраструктури України та Польщі у Львові і підпишемо відповідну угоду про запуск залізничного маршруту Люблін-Львів", - зазначив Омелян.

Повідомляється, що рішення про новий маршрут було прийнято у зв’язку із успіхом залізничного з'єднання Київ-Перемишль. Так, у 2017 році ним скористалися 317 тис. пасажирів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що авіакомпанія Bravo Airways на один день скасувала рейси в Люблін з Києва і Херсона і назад, заплановані на 22 червня 2018.