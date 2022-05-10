В Україні ліквідували схему ввезення під виглядом гумдопомоги одягу та взуття відомих брендів

У Львівській області перекрили канал ввезення в Україну одягу та взуття відомих брендів під виглядом гуманітарної допомоги. Схему організувала благодійна організація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної Військової адміністрації Максима Козицького .

"Війна - не час для наживи всякого роду "ділків", - підсумував він.

За його словами, вартість вилученого товару перевищує 11 млн гривень. Козицький подякував прокуратурі та поліції за проведену операцію.

"Одна з благодійних організацій налагодила у Львівській області схему ввезення одягу та взуття відомих брендів під виглядом гуманітарної допомоги", - написав у Telegram-каналі глава ОВА.

Нагадаємо, після початку війни в Україну почала надходити гуманітарна допомога від різних держав і благодійних організацій. Цим скористалися некторие"ділки".

Так, 6 травня стало відомо про затримання у Львові двох чоловіків за підозрою у крадіжці гуманітарної допомоги.

Зазначимо, гуманітарну допомогу також намагаються продати. Наприклад, у Шевченківському районі Харкова затримали чоловіка, який торгував біля супермаркету такими товарами.

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