ВМС України провели військові навчання у Чорному морі

Фото: військові навчання (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Українські військові відпрацювали висадку на берег

Військово-морські сили України (ВМС) у п'ятницю, 10 квітня, провели військові навчання у Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВМС Збройних сил України в Facebook.

За даними ВМС, сьогодні допоміжне судно забезпечення "Шостка" забезпечило висадку підрозділів морської піхоти на необладнаний берег. Десант дістався до берега швидкісними катерами типу "Willard".

"Окрім того, під час переходу, команда судна "Шостка" вдосконалила морські навички. Особовий склад виконав низку судових бойових навчань, серед яких організація протипідводнодиверсійної оборони судна на незахищеному рейді, з бойовою стрільбою зі стрілецької зброї по рухомим цілям", - розповіли в командуванні.

Зазначається, що українські моряки успішно виконали поставлене завдання, що дало змогу піхотинцям висадитися на узбережжя, взяти під контроль ділянку місцевості та знищити передові спостережні пости та артилерійську батарею умовного противника, забезпечивши просування основних сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральний штаб переніс всі багатонаціональні військові навчання за участі підрозділів Збройних сил України через загрозу поширення коронавірусу. Також на невизначений термін перенесли ротації національного персоналу у складі міжнародних операцій.