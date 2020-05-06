Прикордонники зі складу ООС провели бойові навчання в Азовському морі

Фото: бойові навчання в Азовському морі (dpsu.gov.ua)

Навчання проходили без відриву від прикордонної служби

Українські морські прикордонники зі складу операції Об'єднаних сил провели в Азовському морі бойові навчання спільно з катерами Військово-морських сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Зазначається, що корабельно-катерна тактична група Маріупольського загону Морської охорони, на чолі з КрМО "Донбас", спільно з катерами ВМС України відпрацювали спільне маневрування та ізолювання заданого району.

Морські #прикордонники у складі ООС відпрацювали навчання зі стрільбами в Азовському морі https://t.co/jP3pTsFWfq



Дивіться, як це було pic.twitter.com/R7oD3EFZYT — МВС України (@MVS_UA) May 6, 2020

Також українські прикордонники провели цілий комплекс артилерійських стрільб зі знищення надводних та берегових цілей, розстріл плавучої міни та відпрацювали вогневу підтримку берегових підрозділів.

Крім того, прикордонники провели тренування із боротьби за живучість та рятування людини, що впала за борт, з наданням первинної медичної допомоги. Всі вправи навчань проходили без відриву від прикордонної служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що флагман українського флоту "Гетьман Сагайдачний" провів бойові стрільби у Чорному морі. Вперше за останні роки флагман провів стрільби з пускового ракетного комплексу ПК-16. Під час стрільб "Гетьман Сагайдачний" виявив кораблі Чорноморського флоту РФ та російський танкер.

Крім того, нещодавно у Чернігівській області пройшли випробування модернізованого дослідного зразка танка Т-72. Після обробки отриманих результатів випробування танка продовжаться.