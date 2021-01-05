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МВС не має наміру перешкоджати легалізації медканабісу, - джерело

Київ, Вівторок 05 січня 2021 12:00
МВС не має наміру перешкоджати легалізації медканабісу, - джерело
Фото: медканабіс (GettyImages)
Автор: Олег Черниш, Андрій Козловський

Міністерство внутрішніх справ України не має наміру перешкоджати легалізації медканабісу в країні. Джерело видання у відомстві зазначило, що МВС не вважає себе тим суб'єктом, який повинен вирішувати це питання.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Крок вперед. Коли в Україні можуть легалізувати медичний канабіс".

"Відповідальні особи - це МОЗ та Національна академія медичних наук. Тому ми будемо працювати з тим рішенням, яке приймуть суб'єкти, визначені у державної антинаркотичної стратегії. МВС і поліція глобально не є ними", - додало джерело в міністерстві.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов позитивно ставиться до легалізації марихуани для цілей медицини.

"Так, підтримую, але при певних умовах. Я хочу бути впевнений, що він (канабіс, - ред.) легалізований, що він контролюється саме за медичними показаннями і у нас є дієвий механізм контролю за його продажем", - сказав він.

Нагадаємо, у Верховній раді вважають, що легалізація марихуани в Україні може відбутися у 2021 році. Для легалізації вирощування конопель необхідні зміни в закон.

Також РБК-Україна писало, що близько 80% обранців з фракції "Слуга народу" підтримують ідею легалізації медичного канабісу.

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