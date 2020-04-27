В Україні коронавірусом захворіли понад 1,7 тисячі медиків

В Україні коронавірусом захворіли вже 1749 працівників медичних установ. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За минулу добу, 26 квітня, підтвердили 73 нових захворювання серед медиків, а також 28 - серед дітей.

"За минулу добу захворіли 392 людини. З них 28 дітей і 73 медпрацівника. Госпіталізовано 83 людини. В цілому за весь час пандемії захворіло... 614 дітей, а також 1749 медпрацівників", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні фіксують зменшення кількості нових випадків коронавіруса. За минулу добу заразилися 392 людини, що майже на 100 менше, ніж днем раніше. Всього в країні 9009 хворих коронавірусом.

Також повідомлялося, що за минулу добу в Україні померли 11 пацієнтів з COVID-19. Загальна кількість жертв коронавіруса в країні збільшилася до 220.

Зазначимо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в разі різкого зменшення захворюваності коронавірусом карантин в Україні може завершитися раніше, ніж було заплановано урядом.