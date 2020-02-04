В Україні немає коронавірусу, - МОЗ

Станом на 4 лютого в Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Раніше повідомлялося, що 1 лютого до аеропорту Бориспіль звернулися два пасажири щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами медичного огляду та консультацій було відхилено підозри на інфекцію, спричиненої 2019-nCoV, та встановлено діагноз ГРВІ.

Загалом у світі зареєстровано 20 606 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 427 летальні. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані в 23 країнах світу.

РБК-Україна також писало, що у Житомирі з підозрою на коронавирусну інфекцію госпіталізували дитину, яка відпочивала у Китаї.

Нагадаємо, сьогодні перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у Бельгії.

Минулого тижня ВООЗ визнала спалах китайського коронавірусу нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. У зв'язку з цим Організація закликала непідготовлені до вірусу країни негайно вжити необхідних заходів.