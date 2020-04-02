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В Україні коронавірус зафіксували у 23 областях і Києві: карта

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Найбільше заражених у Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях

Коронавірус в Україні охопив майже всі області, найбільша кількість заражених у Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, у Києві 140 заражених коронавірусом, а в областях ситуація така:

  • Вінницька область - 51 випадок;
  • Волинська область - 10 випадків;
  • Дніпропетровська область - 10 випадків;
  • Донецька область - 7 випадків;
  • Житомирська область - 6 випадків;
  • Закарпатська область - 1 випадок;
  • Запорізька область - 19 випадків;
  • Івано-Франківська область - 74 випадки;
  • Кіровоградська область - 7 випадків;
  • Київська область - 64 випадки;
  • Львівська область - 11 випадків;
  • Луганська область - 3 випадки;
  • Одеська область - 14 випадків;
  • Полтавська область - 5 випадків;
  • Рівненська область - 19 випадків;
  • Сумська область - 26 випадків;
  • Тернопільська область - 106 випадків;
  • Харківська область - 1 випадок;
  • Херсонська область - 4 випадки;
  • Хмельницька область - 6 випадків;
  • Чернівецька область - 143 випадки;
  • Черкаська область - 54 випадки;
  • Чернігівська область - 3 випадки.

Нагадаємо, станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Також Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус.

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