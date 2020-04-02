В Україні коронавірус зафіксували у 23 областях і Києві: карта

Коронавірус в Україні охопив майже всі області, найбільша кількість заражених у Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, у Києві 140 заражених коронавірусом, а в областях ситуація така:

Вінницька область - 51 випадок;

Волинська область - 10 випадків;

Дніпропетровська область - 10 випадків;

Донецька область - 7 випадків;

Житомирська область - 6 випадків;

Закарпатська область - 1 випадок;

Запорізька область - 19 випадків;

Івано-Франківська область - 74 випадки;

Кіровоградська область - 7 випадків;

Київська область - 64 випадки;

Львівська область - 11 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Одеська область - 14 випадків;

Полтавська область - 5 випадків;

Рівненська область - 19 випадків;

Сумська область - 26 випадків;

Тернопільська область - 106 випадків;

Харківська область - 1 випадок;

Херсонська область - 4 випадки;

Хмельницька область - 6 випадків;

Чернівецька область - 143 випадки;

Черкаська область - 54 випадки;

Чернігівська область - 3 випадки.

Нагадаємо, станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Також Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус.