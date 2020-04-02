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МОЗ оновив дані по кількості заражених коронавірусом в Україні

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 10:04
МОЗ оновив дані по кількості заражених коронавірусом в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість заражених коронавірусом в Україні перевищила 800

Станом на 10:00 2 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 804. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Зазначимо, контрольний PLR тест хворої у Хмельницькому на коронавірус показав негативний результат. Якщо другий тест теж буде негативний - це означатиме, що жінка повністю одужала.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус.

Додамо, з 24 лютого прикордонники виявили підвищену температуру тільки у 52 осіб з 2,2 млн перевірених. Надалі ні в одного з них не був діагностований коронавірус.

Також в інтерв'ю РБК-Україна голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко виступив проти карантину і за примусову обсервацію всіх, хто приїхали в Україну. За його словами, в'їхало в Україну на сьогоднішній день близько 650 тисяч осіб.

Прикордонники виявили підвищену температуру у 52 осіб 2,2 млн перевірених Коронавірус у Хмельницькій області: заражена отримала перший негативний тест
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