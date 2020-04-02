В Украине коронавирус зафиксировали в 23 областях и Киеве: карта

Больше всего зараженных в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях
Коронавирус в Украине охватил почти все области, наибольшее количество зараженных в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, в Киеве 140 зараженных коронавирусом, а в областях ситуация такая:
- Винницкая область - 51 случай;
- Волынская область - 10 случаев;
- Днепропетровская область - 10 случаев;
- Донецкая область - 7 случаев;
- Житомирская область - 6 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 19 случаев;
- Ивано-Франковская область - 74 случая;
- Кировоградская область - 7 случаев;
- Киевская область - 64 случая;
- Львовская область - 11 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 14 случаев;
- Полтавская область - 5 случаев;
- Ровенская область - 19 случаев;
- Сумская область - 26 случаев;
- Тернопольская область - 106 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 4 случая;
- Хмельницкая область - 6 случаев;
- Черновицкая область - 143 случая;
- Черкасская область - 54 случая;
- Черниговская область - 3 случая
Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом возросло до 804. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.
Также Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.