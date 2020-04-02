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В Украине коронавирус зафиксировали в 23 областях и Киеве: карта

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Больше всего зараженных в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях

Коронавирус в Украине охватил почти все области, наибольшее количество зараженных в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, в Киеве 140 зараженных коронавирусом, а в областях ситуация такая:

  • Винницкая область - 51 случай;
  • Волынская область - 10 случаев;
  • Днепропетровская область - 10 случаев;
  • Донецкая область - 7 случаев;
  • Житомирская область - 6 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 19 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 74 случая;
  • Кировоградская область - 7 случаев;
  • Киевская область - 64 случая;
  • Львовская область - 11 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 14 случаев;
  • Полтавская область - 5 случаев;
  • Ровенская область - 19 случаев;
  • Сумская область - 26 случаев;
  • Тернопольская область - 106 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 4 случая;
  • Хмельницкая область - 6 случаев;
  • Черновицкая область - 143 случая;
  • Черкасская область - 54 случая;
  • Черниговская область - 3 случая

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом возросло до 804. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Также Кабинет министров принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.

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