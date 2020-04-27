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В Україні до кінця тижня заразяться коронавірусом близько 13 тис. людей, - соціолог

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 15:18
В Україні до кінця тижня заразяться коронавірусом близько 13 тис. людей, - соціолог
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Соціолог прогнозує, що позначку в 10 тис. хворих країна переступить у четвер, 30 квітня

Директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто спрогнозував, що до кінця тижня, 3 травня, коронавірусом в Україні захворіє майже 13 тис. осіб. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Він опублікував прогноз за середньою між S-кривою та кубічною кривою, заснований на попередніх зведеннях МОЗ. Він прогнозує, що позначку в 10 тис. хворих країна переступить у четвер, 30 квітня.

"На сьогодні за прогнозом має бути 8616, а було 8617. За тиждень один зайвий хворий порівняно з прогнозом", - написав він, кажучи про точність прогнозу.

В Україні до кінця тижня заразяться коронавірусом близько 13 тис. людей, - соціолог

Фото: прогноз соціолога (facebook.com/volodymyr.paniotto)

Нагадаємо, станом на 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склала 9009 людей, за добу заразилися на 100 осіб менше.

Також МОЗ повідомив, що у разі різкого зниження захворюваності завершать карантин раніше. Поки що карантин в Україні продовжений до 11 травня.

Разом з тим, уряд оприлюднив план виходу України з карантину, запровадженого через спалах коронавірусу. План уряду складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня, але за умови сприятливої епідемічної ситуації.

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