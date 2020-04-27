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В Украине до конца недели заразятся коронавирусом около 13 тыс. человек, - социолог

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 15:18
В Украине до конца недели заразятся коронавирусом около 13 тыс. человек, - социолог
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Социолог прогнозирует, что отметку в 10 тыс. больных страна переступит в четверг, 30 апреля

Директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто спрогнозировал, что до конца недели, 3 мая, коронавирусом в Украине заболеет почти 13 тыс. человек. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он опубликовал прогноз по средней между S-кривой и кубической кривой, основанный на предыдущих сводках Минздрава. Он прогнозирует, что отметку в 10 тыс. больных страна переступит в четверг, 30 апреля.

"На сегодня по прогнозу должно быть 8616, а было 8617. За неделю один лишний больной по сравнению с прогнозом", - написал он, говоря о точности прогноза.

В Украине до конца недели заразятся коронавирусом около 13 тыс. человек, - социологФото: прогноз социолога (facebook.com/volodymyr.paniotto)

Напомним, по состоянию на 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 людей, за сутки заразились на 100 человек меньше.

Также Минздрав сообщил, что в случае резкого снижения заболеваемости завершат карантин раньше. Пока карантин в Украине продолжен до 11 мая.

Вместе с тем, правительство обнародовало план выхода Украины из карантина, введенного из-за вспышки коронавируса. План правительства состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая, но при условии благоприятной эпидемической ситуации.

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