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У Донецькій області оголосили надзвичайну ситуацію

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 20:27
У Донецькій області оголосили надзвичайну ситуацію
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області зафіксовано 1 випадок коронавірусу

У Донецькій області сьогодні, 21 березня, оголосили надзвичайну ситуацію після виявлення першого випадку зараження коронавірусом. Про це заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко в Facebook.

За словами глави ОДА, рішення про введення НС в області було ухвалено на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на загрозу поширення коронавірусу.

У зв'язку з введення режиму НС місцевим органам влади необхідно:

  • призначити керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
  • забезпечити транспортне перевезення працівників стратегічно важливих об'єктів та забезпечити їх стале функціонування;
  • з 23 березня тимчасово заборонити роботу ринків та подібних до них суб’єктів торгівлі з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів за винятком випадків, коли вони є основним або єдиними постачальниками харчових продуктів та товарів першої необхідності.

Нагадаємо, режим надзвичайної ситуації вже було введено у Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Івано-Франківській та Київській областях.

Також РБК-Україна писало, що у вівторок, 24 березня, парламент може зібратися на позачергове засідання, щоб ухвалити рішення про введення надзвичайного стану в Україні через спалах коронавірусу.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд готовий до введення надзвичайного стану в Україні.

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