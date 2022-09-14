В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%: Шмигаль розкрив деталі

Про це в ході прес-конференції заявив прем'єр-міністра України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна .

За його словами, скорочення плануються не тільки в структурі міністерств, але і в структурі інспекцій, центральних органів і виконавчої влади.

"На сьогоднішній день ми такою перманентною роботою своєю скоротили близько 8 тисяч чиновників. Попереду у нас ще кілька десятків тисяч скорочених вакансій і чиновників", - розповів прем'єр.

Шмигаль підкреслив, що таке скорочення дозволить зменшити витрати на державний апарат на 11,8 млрд гривень порівняно з минулим роком.

"Це велика сума. Для мирного часу дуже великий обсяг, для воєнного часу, повірте, це полегшить державу", - зазначив прем'єр.