В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%: Шмигаль розкрив деталі
Загальну кількість українських чиновників планують скоротити на 30%. Таким чином вдасться значно скоротити витрати на державний апарат.
Про це в ході прес-конференції заявив прем'єр-міністра України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, скорочення плануються не тільки в структурі міністерств, але і в структурі інспекцій, центральних органів і виконавчої влади.
"На сьогоднішній день ми такою перманентною роботою своєю скоротили близько 8 тисяч чиновників. Попереду у нас ще кілька десятків тисяч скорочених вакансій і чиновників", - розповів прем'єр.
Шмигаль підкреслив, що таке скорочення дозволить зменшити витрати на державний апарат на 11,8 млрд гривень порівняно з минулим роком.
"Це велика сума. Для мирного часу дуже великий обсяг, для воєнного часу, повірте, це полегшить державу", - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, у вівторок, 13 Вересня, Кабінет міністрів схвалив проект Державного бюджету України на 2023 рік.
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