Кабмін суттєво розширив перелік дозволеної зброї для тероборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 5 квітня 2022 р. № 403 .

Якщо раніше члени формувань тероборони мали право застосовувати лише особисту мисливську зброю, то зараз їм дозволена стрілецька зброя та інші види озброєння.

Згідно з документом:

- стрілецька зброя - вогнепальна, пневматична ствольна зброя для стрільби кулями або іншими видами патронів;

- інші види озброєння - артилерійське озброєння, ракетні системи (комплекси), керовані (некеровані) ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх запуску та складові частини до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування і обслуговування ракет, гранатомети, вогнемети, міни, гранати.

Нагадаємо, згідно з законом "Про національний спротив", добровольче формування територіальної громади - воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони в межах території відповідної територіальної громади.

Члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.