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РНБО планує збільшити фінансування оборонного сектора в 2021 році

Київ, Четвер 03 вересня 2020 21:18
РНБО планує збільшити фінансування оборонного сектора в 2021 році
Фото: Олексій Данилов (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що з урахуванням наявних загроз зменшувати існуючий рівень фінансування сектору безпеки і оборони не представляється можливим. Тому Міністерству фінансів було порушено опрацювати питання збільшення фінансування потреб національної безпеки та оборони на 2021 рік.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Однією з ключових загроз національній безпеці Данилов назвав тривалу військову агресію на Донбасі, відзначивши важливість переозброєння армії, посилення розвідувальних можливостей, кібербезпеки, підтримки вітчизняного ОПК.

Учасники наради також обговорили потреби суб'єктів сектору безпеки і оборони фінансування на наступний рік, акцентувавши на пріоритетних напрямках.

Нагадаємо, раніше Данилов заявляв, що криза системи вищої освіти формує загрози державній і нацбезпеки України.

Крім того, в Міністерстві ОПК не бачать можливості для співпраці між Україною і Росією у сфері оборонно-промислового комплексу.

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