В Україні змінять вимоги до декларування цінних паперів: Рада схвалила закон

В Україні змінять вимоги до декларування цінних паперів. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №5173.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 270 нардепів.
Не підлягають декларуванню акції акціонерного товариства - резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому особа-власник призначена (обрана) на посаду, і сукупно не перевищують 5% голосуючих акцій товариства.
Документ виключає вимогу про надання номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадбанку СРСР.
До другого читання профільний комітет вирішив не включати в декларацію операції з обміну валют як витрати і угоди. Такі операції не потребують повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Передбачено також не включати в декларацію як об'єкти нерухомості приміщення громадської приймальні народного депутата, якщо воно є державною комунальною власністю і знаходиться в оренді чи на іншому праві користування.
З переліку осіб, щодо яких проводиться спецперевірка і повна перевірка декларації, виключили радників голови Ради.
Нагадаємо, за основу Рада схвалила цей закон у середині квітня. Тоді передбачалося, що не підлягають декларуванню цінні папери, номінальна вартість яких менше одного прожиткового мінімуму.
Як писало РБК-Україна, в Україні хочуть за допомогою подачі "нульової декларації" передбачити для громадян так звану податкову амністію. ВР ухвалила відповідний законопроект №5153 за основу.