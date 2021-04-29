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В Україні змінять вимоги до декларування цінних паперів: Рада схвалила закон

Автор: Юлія Струк

В Україні змінять вимоги до декларування цінних паперів. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №5173.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 270 нардепів.

Не підлягають декларуванню акції акціонерного товариства - резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому особа-власник призначена (обрана) на посаду, і сукупно не перевищують 5% голосуючих акцій товариства.

Документ виключає вимогу про надання номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадбанку СРСР.

До другого читання профільний комітет вирішив не включати в декларацію операції з обміну валют як витрати і угоди. Такі операції не потребують повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Передбачено також не включати в декларацію як об'єкти нерухомості приміщення громадської приймальні народного депутата, якщо воно є державною комунальною власністю і знаходиться в оренді чи на іншому праві користування.

З переліку осіб, щодо яких проводиться спецперевірка і повна перевірка декларації, виключили радників голови Ради.

Нагадаємо, за основу Рада схвалила цей закон у середині квітня. Тоді передбачалося, що не підлягають декларуванню цінні папери, номінальна вартість яких менше одного прожиткового мінімуму.

Як писало РБК-Україна, в Україні хочуть за допомогою подачі "нульової декларації" передбачити для громадян так звану податкову амністію. ВР ухвалила відповідний законопроект №5153 за основу.

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