В Україні змінять вимоги до декларування цінних паперів: Рада схвалила закон

"За" проголосували 270 нардепів.

Не підлягають декларуванню акції акціонерного товариства - резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому особа-власник призначена (обрана) на посаду, і сукупно не перевищують 5% голосуючих акцій товариства.

Документ виключає вимогу про надання номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадбанку СРСР.

До другого читання профільний комітет вирішив не включати в декларацію операції з обміну валют як витрати і угоди. Такі операції не потребують повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Передбачено також не включати в декларацію як об'єкти нерухомості приміщення громадської приймальні народного депутата, якщо воно є державною комунальною власністю і знаходиться в оренді чи на іншому праві користування.

З переліку осіб, щодо яких проводиться спецперевірка і повна перевірка декларації, виключили радників голови Ради.