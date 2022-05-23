В Україні змінилися правила на валютному ринку: роз'яснення НБУ

Національний банк з 21 травня змінив правила роботи готівкового валютного ринку. Водночас на безготівковому ринку все залишилося як було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Готівковий ринок

Як зазначили НБУ, готівковий ринок під час воєнного стану працює в обмеженому режимі. Банки можуть продавати через каси іноземну валюту лише в тому обсязі, в якому до цього купили її в населення.

Із 21 травня 2022 року НБУ дозволив банкам не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти. Раніше відхилення курсу продажу не могло перевищувати 10%.

"Це вирівняє умови для банків порівняно з обмінниками, що сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому", - йдеться в повідомленні.

НБУ також із 21 травня 2022 року зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту.

"Таким чином, НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, які залишаються в Україні", - йдеться в повідомленні.

На думку НБУ, це мінімізує "картковий туризм". За наявними даними, значна частина операцій з гривневими картками за кордоном - це зняття готівки з банкоматів. Помітна частина цієї готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок. Тобто де-факто дефіцитні валютні ресурси можуть витрачатися на непріоритетні для воєнного часу потреби, що зараз вкрай важливо мінімізувати.

"Тому вирівнювання умов прямої (через готівкові операції) та непрямої (через карткові операції) купівлі валюти, в Україні та закордоном, населенням є заходом, який дасть змогу запобігти непродуктивному виведенню капіталу та захистити міжнародні резерви України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). Зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг - більшість з них можна й надалі здійснювати без обмежень.

Офіційний курс

Офіційний курс гривні до долара залишається фіксованим - на рівні 29,25 грн/долар. "Фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту) та утримати під контролем інфляційні очікування", - зазначили в НБУ.

Безготівковий ринок

Незмінними також залишаються обмеження на встановлення курсу банками в безготівковому сегменті валютного ринку. Банки і надалі мають проводити операції з купівлі-продажу безготівкової валюти з клієнтами за курсом, що перебуває в діапазоні, де нижня межа - офіційний курс, а верхня - офіційний курс +1%.

Як зазначили НБУ, більшість операцій на валютному ринку здійснюється саме в його безготівковому сегменті, де, зокрема, продають та купують безготівкову валюту експортери та імпортери. Таким чином імпортери можуть закуповувати валюту за курсом, який близький до курсу продажу валюти експортерами. У разі виникнення дефіциту валюти на ринку НБУ закриває його продажем валюти зі міжнародних резервів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валют. Раніше готівкові котирування в банках не повинні були відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу НБУ,