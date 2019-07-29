ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Зеленського планують розширити число одержувачів субсидій

Новини » Політика    29.07.2019 - 10:29
У Зеленського планують розширити число одержувачів субсидій
Фото: Андрій Герус (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Зеленського прогнозують розширення на один мільйон сімей

Представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про плани Офісу президента розширити число одержувачів субсидій. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, планується збільшити число пенсіонерів, які отримуватимуть субсидії.

"Але що ми точно можемо робити, і це не залежить від ціни газу - це субсидії. Деякі домогосподарства, які повинні були б користуватися субсидіями, тому що вони бідні, втратили на них право. Ми аналізуємо, як можна змінити критерії для того, щоб люди , які дійсно потребують допомоги, змогли отримувати субсидії. За моїми оцінками, мова десь про додатковий один мільйон сімей, яким також може надаватися адресна допомога. Серед цього мільйона, думаю, у значній мірі будуть пенсіонери, яким більше 70 років, тому що це незахищена категорія", - розповів представник Зеленського в Кабміні.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 липня завершив фінансування пенсій за липень і житлових субсидій за червень 2019 року. Так, на пенсії за липень направлено 35 млрд гривень, на житлові субсидії за червень - 182,4 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у червні 2019 року одержували 2061,1 тис. домогосподарств, що значно більше, ніж у травні - 1511,7 тис. домогосподарств.

Додамо, з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом із пенсією. Пенсіонери серед субсідіантов складають близько 75%. Усі інші громадяни можуть отримати субсидії в Ощадбанку.

ПФУ збільшив виплату пенсій та субсидій В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій
Новини України субсідіїАндрей Герус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся