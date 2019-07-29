У Зеленського планують розширити число одержувачів субсидій

Фото: Андрій Герус (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Зеленського прогнозують розширення на один мільйон сімей

Представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив про плани Офісу президента розширити число одержувачів субсидій. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, планується збільшити число пенсіонерів, які отримуватимуть субсидії.

"Але що ми точно можемо робити, і це не залежить від ціни газу - це субсидії. Деякі домогосподарства, які повинні були б користуватися субсидіями, тому що вони бідні, втратили на них право. Ми аналізуємо, як можна змінити критерії для того, щоб люди , які дійсно потребують допомоги, змогли отримувати субсидії. За моїми оцінками, мова десь про додатковий один мільйон сімей, яким також може надаватися адресна допомога. Серед цього мільйона, думаю, у значній мірі будуть пенсіонери, яким більше 70 років, тому що це незахищена категорія", - розповів представник Зеленського в Кабміні.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 липня завершив фінансування пенсій за липень і житлових субсидій за червень 2019 року. Так, на пенсії за липень направлено 35 млрд гривень, на житлові субсидії за червень - 182,4 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у червні 2019 року одержували 2061,1 тис. домогосподарств, що значно більше, ніж у травні - 1511,7 тис. домогосподарств.

Додамо, з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом із пенсією. Пенсіонери серед субсідіантов складають близько 75%. Усі інші громадяни можуть отримати субсидії в Ощадбанку.