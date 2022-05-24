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Генсек НАТО порадив країнам не торгувати безпекою заради економічної вигоди

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Давос, Вівторок 24 травня 2022 14:44
Генсек НАТО порадив країнам не торгувати безпекою заради економічної вигоди Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (gettyimages.com)
Автор: Олександр Білоус

Західні країни не повинні торгувати безпекою заради економічної вигоди. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг мав на увазі дебати з приводу використання китайських технологій в мережах 5G і газопроводу "Північний потік-2" для газу з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми повинні визнати, що наш економічний вибір має наслідки для нашої безпеки. Свобода важливіше, ніж вільна торгівля, захист наших цінностей важливіше, ніж прибуток", - сказав Столтенберг лідерам бізнесу на Всесвітньому економічному форумі на швейцарському курорті Давос.

Нагадаємо, в середині травня 42% українців вважають, що в нинішніх умовах може бути прийнятно замість НАТО отримати гарантії безпеки від таких держав, як США, Великобританія, Німеччина, Франція та інші. Але в той же час 39% продовжують наполягати, що тільки вступ до НАТО зможе забезпечити безпеку Україні і тому відмовлятися від цього не можна.

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