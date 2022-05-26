ru ua
Чт, 26 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Генсек НАТО закликав союзників підготуватися до тривалої війни в України

Новость на русском →
Варшава, Четвер 26 травня 2022 11:42
Генсек НАТО закликав союзників підготуватися до тривалої війни в України Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Війна Росії проти України перейшла в стадію виснаження, тому терміни її закінчення спрогнозувати складно. У зв'язку з цим країни НАТО повинні бути готовими до тривалої підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга польському виданню Rzeczpospolita.

Він зазначив, що за 13 тижнів війни Росія допустила серйозні стратегічні прорахунки, а очільник Кремля Володимир Путін не зміг здійснити свій задум про швидке захоплення. Водночас Україна довела свою готовність і спроможність чинити опір.

Столтенберг закликав союзників бути готовими до того, що війна буде тривалою, тому Україна потребуватиме довгострокової підтримки.

"Перше завдання НАТО - допомогти надати підтримку, і в довгостроковій перспективі. Тому я звертаюся до союзників з проханням поповнити запаси. Бо це все більше і більше війна виснаження", - сказав він.

Генсек також знову нагадав, що НАТО не є стороною конфлікту і прагне не допустити ескалації.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО порадив членам альянсу не торгувати безпекою задля економічних вигод.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України НАТО Єнс Столтенберг
NEWS
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
DAILY
Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України