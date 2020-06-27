Зеленський про антисемітизм в Україні: рівень дуже низький

Фото: Володимир Зеленський та Іосиф-Іцхак Вольф (president.gov.ua)

Спробам антисемітизму запобігають

Президента Володимир Зеленський заявив, що в Україні дуже низький рівень антисемітизму. При цьому поліція запобігає будь-яким спробам вчинення актів антисемітизму.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава держави відвідав сьогодні синагогу Хабад у Херсоні, яку цього року намагалися підпалити, та зустрівся з головним рабином Херсонської області Іосифом-Іцхаком Вольфом. Зеленський також подякував правоохоронцям за швидке встановлення причетних до злочину.

"Головне, що на міжнародному рівні - що теж важливо - оцінять. Тому що є гібридна інформаційна війна, коли розповідають, що в нас ксенофобія, антисемітизм. Такі вчинки дуже важливі, щоб показати: в Україні рівень антисемітизму дуже низький", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що всі громадяни, попри національність чи віросповідання, захищені державою та правоохоронцями.

Нагадаємо, вночі 20 квітня у будівлю синагоги у Херсоні кинули так званий "коктейль Молотова". Пожежі не сталося, оскільки запальна суміш не розгорілася.

За фактом спроби підпалу синагоги правоохоронці відкрили провадження.

Підпал синагоги у Херсоні намагалися вчинити двоє молодиків, фанатів нацистської ідеології, їх затримали напередодні 9 травня.

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Автор: Дмитро Левицький