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Посол Ізраїлю просить вжити заходів, щоб уникнути випадків антисемітизму в Умані

Умань, Середа 02 вересня 2020 15:59
Посол Ізраїлю просить вжити заходів, щоб уникнути випадків антисемітизму в Умані
Фото: посол Ізраїлю Джоел Ліон (wikimedia by Dovernewyork)
Автор: РБК-Україна

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон просить українську сторону вжити заходів, щоб попередити випадки антисемітизму по відношенню до хасидів в Умані. Він відвідав Умань з офіційним візитом напередодні Рош ха-Шана.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства Ізраїлю в Україні.

Повідомляється, що посол прибув до Умані для ознайомлення з підготовкою міста та області напередодні святкування єврейського нового року. Він провів зустрічі з головою Черкаської ОДА Сергієм Сергійчуком, мером Умані Олександром Цебрієм, керівниками Національної поліції, лікарень і ДСНС, а також з представниками Брацлавського хасидизму.

"Важливо координуватися з місцевим керівництвом, щоб запобігти спалаху COVID-19 у місті. Я звернувся з проханням до всіх офіційних осіб, я зустрівся з ними, щоб зробити все можливе для зменшення напруги в місті і щоб уникнути подальших актів антисемітизму", - зазначив Ліон.

Фото: візит посла Ізраїлю в Умань

Відзначимо, сьогодні поліція Умані перейшла на посилений режим.

Нагадаємо, раніше в Умані стався конфлікт з участю хасидів. РБК-Україна писало про цю ситуацію і причини.

Також повідомлялося, що компанія підлітків напала на хасида в одному з супермаркетів Умані і побила його.

Умань є традиційним місцем паломництва хасидів на єврейський новий рік - Рош ха-Шана. Цього року святкування припадає на 18-20 вересня. Брацлавські хасиди відвідують могилу цадика Нахмана - засновника їх релігійного вчення.

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